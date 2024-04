Torta al cioccolato per riciclare le uova di Pasqua!

(Di martedì 2 aprile 2024) Nel periodole, la gioia dei momenti trascorsi in famiglia si accompagna spesso alla tradizione di scartare ledi. Ma cosa fare con quegli avanzi di dolci delizie? La risposta potrebbe trovarsi in una ricetta che unisce la tradizione dellaTenerina con l’ingegno del riciclo creativo. In questa ricetta, scopriremo insieme come trasformare ledirimaste in una deliziosa e sorprendenteTenerina. Ecco la procedura dettagliata per preparare la deliziosaTenerina: Ingredienti: 200 g difondente 100 g di burro 4150 g di zucchero 50 g di farina 00 1 cucchiaino di estratto alla vaniglia Zucchero a velo (per decorare) N.B.: se sostituiamo il ...

