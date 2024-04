Tornano i gialli di Ulisse Nessuno | il web esulta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Torna dopo un anno esatto ‘Carrione rosso sangue’ il giallo social in salsa avenzina a firma del misterioso. E come lo scorso anno il primo capitolo è stato scritto come ‘pesce’ del primo di aprile. Un gradito ritorno per tutta la community del gruppo Facebook ‘Sei di Avenza se…’, che da tempo aspettava nuove storie del misterioso scrittore. E anche stavolta i lettori più che alla trama, anche se tiene tutti con il fiato sospeso, sono interessati a scoprire l’identità di. Un po’ come per il caso di Elena Ferrante, la scrittrice italiana autrice de ‘L’amica geniale’ e di cuiconosce l’identità.torna a tenere tutti con il fiato sospeso con ‘Carrione rosso sangue 2. Il killer è ancora tra noi’. Anche stavolta il ...