Bergamo . Prende il via venerdì (1 marzo) lo Sbarazzo : l’evento più celebre per i commercianti del Centro di Bergamo ri torna con la nona edizione nel 2024, presentando un doppio appuntamento sia in ... (bergamonews)

Torna lo Sbarazzo a Bergamo: sarà sul Sentierone domenica 7 aprile - SCONTI. Lo avevano preannunciato dopo che lo scorso 3 marzo gli organizzatori avevano dovuto cancellare a causa del maltempo la manifestazione sul Sentierone. Lo Sbarazzo Torna a Bergamo e lo fa il 7 ...ecodibergamo

Bologna-Salernitana 3-0, a segno anche l’ex rossonero Saelemaekers - Torna Zirkzee, ma il Bologna di Thiago Motta è una macchina perfetta anche senza i gol del centravanti prodigio olandese, prossimo uomo mercato. I rossoblu travolgono… Leggi ...informazione

Sinner travolge Medvedev in semifinale a Miami: 6-1 6-2 in 69 minuti - Jannik Sinner Torna in campo a Miami per la semifinale del Masters 1000 contro il russo Daniil Medvedev. L'azzurro è ad un passo dalla finale del torneo e un'eventuale vittoria ...leggo