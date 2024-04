Torna a Sanremo il «Festival della Parole Reloaded»

(Di martedì 2 aprile 2024) Lui le ha trovate (quasi) tutte: sono ledi un padre che ha perso la figlia ed è stato costretto a superare il dolore. Gino Cecchettin ci sta ancora provando e, intanto, ha scritto un libro, Cara Giulia, (Rizzoli), la lettera scritta per ricordare la ragazza che mancherà alla sua famiglia e di cui nessuno scorderà mai il nome. Si apre con lui il 5 aprile alle 11 al Teatro del Casinò ilParolache si tiene afino al 7: «Molte donne continuano ad affrontare minacce, discriminazioni e violenze per aver esercitato il diritto alla propria libertà di parola. Lo vediamo in tanti Paesi, ma anche nel nostro», dichiara Jessica Nicolina, coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria. E continua: «Per questo è essenziale garantire loro protezione, ma soprattutto ...

