Torino | 100 anni di Marlon Brando al Balon

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di martedì 2 aprile 2024) Lo storico mercato deldi, in collaborazione con ilfans Italy, intende celebrare per sabato 6 aprile, uno degli attori più importanti della storia del cinema, in occasione dei centodalla sua nascita. Tra i più influenti divi di Hollywood e vincitore di ben due premi Oscar come migliore attore,rivoluzionò l’industria cinematografica grazie al suo innovativo stile di recitazione che segnò l’inizio di un nuovo modo di intendere l’interpretazione dei ruoli nel cinema moderno. Durante lo storico mercato del vintage al, nello slargo centrale di via borgo Dora, sarà esposta una collezione di rari manifesti pubblicitari originali dei suoi film che permetteranno di ripercorrere tutta la sua strepitosa ...