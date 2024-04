Tonfo per Truth a Wall Street Trump si consola grazie al maxi-bond

(Di martedì 2 aprile 2024) Giornata disastrosa aper la compagnia di Donaldproprietaria del social: le azioni diMedia & Technology Group hanno perso più del 20 per cento nel corso della giornata di contrattazioni. Il patrimonio di, maggiore azionista della compagnia con il 57 per cento delle azioni, ha perso finora un miliardo di dollari. Il valore globale diMedia è sceso a 3,7 miliardi. Soltanto la settimana scorsa, la compagnia aveva raggiunto un picco di valore di 6 miliardi e una valutazione potenziale di undici miliardi. A trainare verso il basso sono stati i deludenti dati finanziari: secondo i documenti presentati dal gruppo in mattinata, la compagnia ha generato nel quarto trimestre ricavi per soli 750 mila dollari, con una perdita del 39 ...

