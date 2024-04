Titoli dei maschi declinati al femminile? Facciata L’uniTrento inverte l’ordine e discrimina lo stesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Magari il nostro fosse un mondo al contrario secondo l’intendimento – peraltro scorretto, prima ancora che eticamente iniquo – del generale Vannacci. Se così fosse, basterebbe appunto invertiredei fattori per ottenere risultati diversi, di cui magari qualcuno giusto. Il guaio è che, invece, siamo piombati in un mondo irrazionale e spettacolare. Irrazionale nella misura in cui sono venuti meno i criteri più elementari del pensare logico e sensato; spettacolare nel senso che a determinare il valore di qualunque pensiero o azione è soltanto il criterio meramente quantitativo della capacità di fare audience o notizia, intercettando like, follower e in generale consensi di varia natura. In questo modo è perfino banale prendere atto del fatto che ci troviamo nel bel mezzo della proprietà commutativa: anchendodei ...