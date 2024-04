Thuram fuorigioco sul gol di Dimarco? Non stessa azione! Non da VAR – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Ha fatto discutere la posizione disul gol di, ma in realtà le due giocate non possono essere considerate nella. La moviola di Inter-Empoli sul Corriere dello Sport spiega perché il gol sia regolare. TUTTO GIUSTO – Il gol di Federicoche apre Inter-Empoli arriva al termine di un’“innescata” da una giocata, chiara, di Bartosz Bereszynski. Il suo rinvio, senza avversari nei paraggi, pur essendo sbagliato e raccolto da Nicolò Barella fa ripartire da zero il gioco a livello di intervento VAR. Questo fa sì che non si possa valutare la posizione di Marcusin precedenza, sul lancio lungo di Benjamin Pavard. La moviola del Corriere dello Sport dice che dalle immagini lo stessoappare in ...