The Chronology of Water | Kristen Stewart | Sono quasi sicura di poterlo annunciare tra una o due settimane

(Di martedì 2 aprile 2024) La star di Love Lies Bleeding ha aggiornato i fan sul suo primo progetto da regista.ha partecipato all'ultima puntata del podcast SmartLess, nella quale è tornata a parlare di Theof, titolo del suo esordio dietro la macchina da presa. L'attrice è convinta di poteril film entro pochi giorni:"Sto in qualche modo lanciando un appello riguardo al desiderio di fare questo film basato su uno dei miei libri preferiti. Eabbastanzache in qualche modo, tra una o due, potrò dire 'Lo sto facendo e lo faremo perché ora abbiamo i soldi per farlo'. Ma è così difficile ottenere finanziamenti per film piccoli". L'annuncio del progetto …

