Test alle toghe | spunta un audio | così Gratteri sbugiarda se stesso

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 2 aprile 2024) In Italia, il dibattito sull’idoneità psicologica dei magistrati sta diventando un tema di interesse crescente nel panorama giuridico e politico. Il famigeratopsico–attitudinale, simile a quelli già in uso per professioni come medici e piloti, dovrebbe servire a valutare l’idoneità dei magistrati. Ma lenon ci stanno e da giorni proano manco li volessero obbligare a sedute di cilicio. Tra i critici c’è anche Nicola, il procuratore di Napoli, che ha modificato notevolmente la sua opinione su questo argomento nel corso del tempo. Nel 2019,aveva espresso un parere favorevole all’adozione di questiper i magistrati, suggerendo che fossero effettuati ogni cinque anni in forma anonima, come riportato da “Quarta Repubblica”. In un’intervista concessa in ...