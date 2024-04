(Di martedì 2 aprile 2024) Teramo - Un tragico episodio di violenza urbana ha scosso la tranquilla cittadina di, trasformando la vita di unadi 39 anni in un incubo da cui faticare a riprendersi. La vittima, la cui identità è rimasta protetta, ha subito un'aggressione sessuale nel suo stesso domicilio, compiuta da un individuo di origine africana, privo dei documenti di soggiorno in regola, che ha forzatamente fatto irruzione dopo aver suonato il campanello. L'orrore si è consumato nella zona nord della città martedì scorso, in un susseguirsi di eventi che sembrano provenire da una sceneggiatura di un film americano, ma che purtroppo sono stati vissuti nella realtà quotidiana di questa comunità italiana. Il presunto autore dell'aggressione, un giovane di 25 anni originario del Gambia, è riuscito a fuggire dal luogo del crimine, ma grazie ...

Ardea , 24 gennaio 2024 – La picchia e la rinchiude in bagno per tutta la notte : è successo ad Ardea , dove carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un 31enne sudamericano ... (ilfaroonline)

La terra trema in Austria : una forte scossa di terremoto , la cui magnitudo è pari a 4.7 gradi, è stata registrata alle 2.59 nell'est del Paese. Stando ai dati diffusi dall'Ingv, Istituto nazionale di ... (liberoquotidiano)

di Patrik Pucciarelli Prima un rumore poi il cedimento. Stavano dormendo tutti quando il tetto del palazzo è Crolla to. Al civico 274 del viale XX Settembre ad Avenza il solaio dell’edificio ha ... (lanazione)

Terrore a Alba Adriatica: Donna Aggredita e Violentata da uno Sconosciuto - Cronaca Teramo - 02/04/2024 16:10 - Un tragico episodio di violenza urbana ha scosso la tranquilla cittadina di Alba Adriatica, trasformando la vita di una donna di 39 anni in ...abruzzo24ore.tv

Catania, esplosione all’Alba in un bar di viale Artale Alagona: il titolare è rimasto ustionato - Terrore all’Alba di oggi a Catania lungo viale Artale Alagona dove i vigili del fuoco del comando di Catania sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un bar sito in una palazzina a tre livell ...corrieretneo

Dietro la porta lo stupratore: violentata in casa ad Alba Adriatica - Una donna residente ad Alba Adriatica è stata violentata in casa sua da uno sconosciuto, entrato di prepotenza in casa sua dopo aver suonato i campanello. TERAMO – Ha aperto la porta quando ha sentito ...ilmartino