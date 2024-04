Terribile schianto tra due auto all’incrocio in provincia di Latina | 5 feriti

(Di martedì 2 aprile 2024) Pubblicato il 2 Aprile, 2024 Nel tardo pomeriggio di ieri, primo di Aprile, su richiesta del 112, i carabinieri della dipendente Sezione radiomobile intervenivano in zona Borgo Montello dove, all’altezza di un incrocio, si era verificato un sinistro stradale che ha coinvolto 2vetture. Cinque sono le persone ferite.

Un gravissimo incidente mortale ha sconvolto questa mattina la comunità di San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. La giovane Gioia Muliere, di soli 20 anni, ha perso ... (thesocialpost)

Francavilla d’Ete - (Fermo) 1 aprile 2024 – La Pasquetta termina in tragedia, 5 giovani poco più che ventenni restano coinvolti in un brutto incidente avvenuto lungo la strada provinciale 34 che ... (ilrestodelcarlino)

Incidente Ferrari carbonizzata: dopo tre giorni non si sa chi era il passeggero - Ancora assoluto mistero sulla donna che viaggiava con lui, donna che ha perso la vita nel Terribile schianto nel vercellese. Dalle pagine del Corriere Torino emerge un dettaglio che potrebbe aiutare a ...autoappassionati

Incidente a Romanziol, morto sul colpo Devis Marson, 28enne di Salgareda. Chi era - SALGAREDA (TREVISO) – Devis Marson aveva compiuto 28 anni soltanto la settimana scorsa, il 27 marzo. La sua scomparsa, a poche centinaia di metri da casa, ha destato sgomento e ...ilgazzettino

Domani l’ultimo saluto a Gioia Muliere, il fidanzato indagato per omicidio stradale - La morte di Gioia Muliere, appena ventenne, in un Terribile schianto, ha gettato nello sconforto l’intero territorio. I sindaci, a nome delle comunità da loro rappresentate, stanno esprimendo in ...laquilablog