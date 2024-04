Terremoto in Toscana | la terra trema a Palazzolo sul Senio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024)sul, 2 aprile 2024 –ancora lain Alto Mugello dopo il sisma del settembre scorso. Tre scosse di, di magnitudo compresa tra 2 e 2,5, sono state avvertite dalla popolazione nella nottata di oggi, 2 aprile. La prima scossa è stata intorno alle 3,34, la seconda alle 4,22. In base ai dati dell’Ingv, l’epicentro è stato segnalato a 7 km a Nord Ovest disul, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.1500, 11.4840 ad una profondità di 8 km. Le scosse sono state percepite, ma non sono state segnalate particolari criticità. Nei giorni scorsi, sempre in, due lievi scosse dierano state avvertite a Pieve Santo Stefano (Arezzo) e Certaldo (Firenze).