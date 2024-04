Terre avvelenate | a giorni lo scandalo finirà davanti al giudice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Diecie loKeu avrà il primo passaggioal. Nell’aula penale del gup di Firenze arriveranno le posizioni di imprenditori di spicco del mondo della pelle e del cuoio del distretto di Santa Croce. Ma anche quelle di un sindaco e di un consigliere regionale del Pd. Unoche ha sconvolto il Comprensorio della conceria e imbarazzato la politica, la cui udienza prleiminare si tiene proprio mentre la campagna elettorale per le amministrative sta entrando nel vivo delle iniziative e dei duelli. Era l’aprile del 2021 quando fu scoperchiato l’enorme vaso di Pandora chiamato Keu, l’indagine della magistratura antimafia sulleche sarebbero finite a tonnellate in provincia di Pisa e in mezza Toscana per riempimenti e ...