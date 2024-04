Terranuova Concluso il restauro de la “Pietà” in terracotta

(Di martedì 2 aprile 2024) Arezzo, 02 aprile 2024 – Si èildel gruppo rinascimentale inpolicroma raffigurante laconservata nella chiesa di Santa Maria Bambina aBracciolini e risalente al XVI secolo. Un intervento di grande pregio che è stato presentato in anteprima in occasione del Giovedì santo, alla presenza delle restauratrici e dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze con Laura Speranza e Chiara Fornari. “Grazie all’impegno dell’Associazione culturale Pro Artibus, che ha già curato ildel gruppo rinascimentale inpolicroma nella chiesa di San Niccolò a Ganghereto, oggi possiamo ammirare Lanel suo splendore originario – ha detto il Sindaco di, Sergio Chienni. La passione ...

