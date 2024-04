Terra di confine-Open range | Kevin Costner ama il western ed è riamato

(Di martedì 2 aprile 2024)DIIris ore 21. Con, Robert Duvall e Annette Bening. Regia di. Produzione USA 2003. Durata: 2 ore e 19 minuti LA TRAMA L'sono i pascoli liberi, non cintati dalla proprietà dove si può effettuare la transumanza indisturbati. Ma stavolta i madriani sono disturbati. Un latifondista prepotente, spalleggiato da uno sceriffo corrotto, caccia quattro cowboys che passavano sulle sue terre. Anzi fa di peggio. Uccide uno di loro. I vaccari rimasti, quando capiscono che non potranno avere giustizia decidono di farsela da soli. PERCHÈ VEDERLO Perchéda sempre ama il. Ed è ...

Belgorod, la regione dimenticata da Putin sotto attacco dell’Ucraina. Ora i cittadini si ribellano: “Anche noi siamo Russia” - In questi due anni le regioni frontaliere della Russia si sono abituate a vivere sotto continui attacchi di missili e droni. Particolarmente colpita è la regione di Belgorod: alla vigilia delle elezio ...ilfattoquotidiano

confine chiuso con Croazia e Slovenia, si spinge per ripristinare la libera circolazione. Svolta per l'estate - Italia, Slovenia e Croazia stanno lavorando congiuntamente per arrivare ad abolire i controlli alla frontiera interni alla zona Schengen prima dell’arrivo della stagione estiva. A darne ...ilgazzettino