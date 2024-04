(Di martedì 2 aprile 2024) A dare l’allarme un autista che ha intravisto, tra le tenebre e la pioggia, una figura che stava scavalcando le barriere al centro del, nei pressi della diga per sporgersi verso il fiume Serio e le chiuse della traversa.

Vedelago (TREVISO) - Paura ieri, verso mezzogiorno, lungo la Statale 53, poco prima di arrivare a Vedelago . Gli auto mobilisti di passaggio hanno individuato un uomo , in stato confusionale,... (ilgazzettino)

Gardone, ricercato arrestato dopo la fuga dal discount - Il sospettato si è quindi lanciato all’esterno, Tentando la fuga: per sfuggire alla cattura l’uomo si è gettato oltre la rete di recinzione che sovrasta la scarpata del fiume Mella, in mezzo ai rovi.quibrescia

Tenta di buttarsi dal ponte di Nembro, salvato da due carabinieri - A dare l’allarme un autista che ha intravisto, tra le tenebre e la pioggia, una figura che stava scavalcando le barriere al centro del ponte, nei pressi della diga per sporgersi verso il fiume Serio e ...ecodibergamo

La nomade digitale: "Vivo e lavoro in camper. Ma non è così semplice" - Non bisogna mai buttarsi giù, una soluzione c’è sempre". "Bisogna sempre trovare un posto dove fermarsi ed essere sicuri che ci sia una connessione Internet decente. Poi bisogna cercare i classici ...quotidiano