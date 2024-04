Tennis | il “Big-Bang” sociale di Jannik Sinner Anche lui diventerà divisivo | come lo sono stati altri fenomeni mediatici italiani?

(Di martedì 2 aprile 2024)ha cambiato la percezione delin Italia, tramutandolo in uno sport di massa.la proverbiale ‘Casalinga di Voghera’ si è ormai appassionata alla disciplina. O meglio, si è appassionata alle imprese del ventiduenne altoatesino, capace di far breccia tra il cosiddetto “pubblico generalista”. Negli ultimi quarant’anni, quantihanno saputo fare altrettanto nel nostro Paese, arrivando a personalizzare uno sport? Probabilmente solo tre uomini. Alberto Tomba nello sci, Marco Pantani nel ciclismo e Valentino Rossi nel Motociclismo. Un trio capace di ampliare esponenzialmente il bacino d’utenza del rispettivo ambito, sdoganandolo dalla dicitura “di nicchia”. Un incavo più o meno ampio a seconda dei casi, ma pur sempre limitato. Il, oggi, in Italia non ha ...

