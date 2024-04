Tennis | Darren Cahill racconta Sinner | “Evoluzione ancora in corso”

Tennis:Cahill'un piacere lavorare con Sinner, migliorerà ancora' - Parola di Darren Cahill, coach australiano di Jannik Sinner fresco vincitore del torneo di Miami che lo ha lanciato al n.2 del ranking del Tennis mondiale. "La sua evoluzione è ancora in corso, con il ...ansa

Il tecnico della stella italiana: "Abbiamo lavorato molto sul contribuire a dargli la convinzione di poter battere chiunque" - Il tecnico della stella italiana: "Abbiamo lavorato molto sul contribuire a dargli la convinzione di poter battere chiunque" ...gazzetta

Tennis: Italian star Jannik Sinner relishing the moment after splendid Miami Open victory - Sinner said after beating Dimitrov 6-3 6-1 in the final for his second Masters 1000 title. "You never know if this is the last time or not. So you have to enjoy this for one day, and now a new chapter ...msn