Tennis | da oggi Sinner è numero 2 al mondo | mai nessun italiano come lui

(Di martedì 2 aprile 2024) Nel weekend la vittoria a Miami Jannik, di settimana in settimana sta riscrivendo la storia delazzurro. Nel weekend pasquale l’azzurro ha vinto il primo Master 1000 dell’anno, Miami e grazie alla sconfitta di Alcaraz in semi è diventato2 al. Maio meglio di lui. Dagli US Open 2023, solo tre le sconfitte per il ragazzo cresciuto con lo sci ma che ha trovato nella sua vera passione., riguardo al ranking, che però non è mai stata una ossessione ha spiegato: “Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima. Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto un tale inizio di stagione, non lo avrei mai creduto”. E poi subito la sua mentalità: “È stata una settimana speciale e ne sono ...