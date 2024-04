Tegola Atalanta | lesione muscolo-tendinea per Scalvini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Brutte notizie in casa, Gasperini dovrà fare a meno di un suo ormai titolarissimo, ovvero Giorgio. Questa mattina infatti è arrivato l’esito degli accertamenti diagnostici per il difensore centrale, il quale si è infortunato sabato scorso nel secondo tempo della partita contro il Napoli durante l’anomalo turno di Pasqua. Il ventenne difensore della Dea soffre di unadella giunzionedel bicipite femorale sinistro. Sono incerti i tempi di recupero, quindi il tecnico dei bergamaschi dovrà trovare soluzioni alternative nei suoi ranghi per sostituire il giovane, che ormai era diventato pedina fondamentale nel modulo proposto in campo. La speranza di riaverlo, soprattutto in vista degli impegni europei, è sottile. Ciò che è certo è che non ...