Tassisti Napoli | “Trasporto pubblico inefficiente a Pasqua”

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le festivitàli hanno evidenziato, ancora una volta, l’inefficienza deldi linea e l’incapacità degli amministratori della terza città italiana, cioè di, di gestire questo servizio. E, come sempre, a farne le spese è stato ilnon di linea, peraltro al capolinea proprio a causa del traffico e del mancato rispetto delle leggi vigenti europee e Italiane”. Lo sottolinea, in una nota, l’Associazionedi Base che nel contempo esprime “solidarietà nei confronti degli operatori delnon di linea napoletani”. “I– si legge ancora nel comunicato – chiedono nuovamente il ripristino tassativo della viabilità e il ...

La protesta dei tassisti nella notte all'esterno della Questura in via Medina. decine di taxi parcheggiati: "Noi vittime degli abusivi , ora basta"Continua a leggere (fanpage)

Tassisti : le maggiori misure di tutela decise nel corso di una riunione in Prefettura a seguito di alcuni episodi di aggressioni e minacce maggiori controlli per tutela re i Tassisti . Il Prefetto ... (puntomagazine)

COMUNE DI Napoli - Turni di rinforzo del servizio taxi per le festività pasquali - In occasione delle festività pasquali l'Amministrazione comunale ha disposto, in accordo con le organizzazioni sindacali, l'organizzazione dei turni di rinforzo e la sospensione, su base volontaria, ...napolimagazine

Pasqua a Napoli, incremento del numero dei taxi in circolazione: "Sabato e domenica circa 350 in più" - In occasione delle festività pasquali l'amministrazione comunale di Napoli ha disposto, in accordo con le organizzazioni sindacali, l'organizzazione dei turni di rinforzo e la sospensione, su base vol ...napolitoday

Metrò e funicolari orari prolungati e in strada più taxi per il weekend - Trasporti garantiti il giorno di Pasqua. Metro e funicolari in servizio fino alle 23, con una pausa di più di 3 ore per il pranzo, più taxi in strada con 350 auto in più tra domani e domenica, 120 in ...napoli.repubblica