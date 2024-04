Tanti turisti in città Italiani e stranieri | file ai monumenti | Belle emozioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024) Chi è in gita fuori porta, chi in vacanza dall’estero. Ci sono le famiglie con i figli, che siano bambini o adulti, grossi gruppi organizzati, amici, coppie di anziani. Il weekend di Pasqua e Pasquetta non ha deluso le aspettative – almeno per quanto riguarda il turismo, perché il meteo ha lasciato a desiderare. Ieri mattina lad’arte era piena di visitatori, riconoscibili dalla cartina (o dal telefono) tra le mani e dagli sguardi persi tra i palazzi, col naso all’insù. Moltissimi, ma anche qualche straniero che ha programmato un viaggio tra led’arte dell’Emilia-Romagna. Fuori dalla biglietteria di San Vitale, in via Argentario, nella tarda mattinata di ieri c’era la fila. Una famiglia belga sta per entrare e si scatta le foto davanti alla basilica. "Siamo arrivati stamattina e restiamo a Ravenna solo per oggi. ...