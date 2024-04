Tanti in viaggio E tra le mete vince l’Egitto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) La situazione di tensione belli- ca in Mar Rosso non frena il turismo, boom di viaggi in Egitto di cittadini dell’Adda Martesana in queste vacanze di Pasqua. Numerose lescelte all’estero dai vacanzieri, con un aumento del 5% rispetto al periodo di Pasqua dello scorso anno, tra città d’arte e turismo balneare. Parecchie anche le scelte per mini crociere. Una tendenza in aumento che si allinea con i numeri più in generale del mercato sul turismo a livello nazionale. "Siamo soddisfatti sui numeri di vendita per queste vacanze di Pasqua – spiega Beppe Balini (nella foto) responsabile dell’a-genzia Adda Viaggi –. Sonoi gruppi organizzati partiti per città all’estero. Grande soddisfazione poi anche per i numeri di vendita raggiunti per le mini crociere in queste brevi vacanze per la festa di Pasqua, ma anche per la vendita più in generale di ...