Tabellone Atp Houston 2024 | risultati e accoppiamenti

(Di martedì 2 aprile 2024) Tutto pronto per l’ATP 250 di(Stati Uniti), torneo in programma da lunedì 1 a domenica 7 aprile sui campi in terra battuta della città texana. L’unico azzurro inè Luciano Darderi, che al primo turno dovrà vedersela con Denis Kudla, omaggiato di una wild card. Prima testa di serie è Ben Shelton, reduce dalla sconfitta a Miami contro Lorenzo Musetti. Al via anche Francisco Cerundolo. Di seguito, ecco ildal primo turno in poi del torneo Atp di. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1) Shelton bye Bergs b. (Q) Kypson 7-6(5) 6-3 Nakashima b. Ajdukovic 6-1 6-4 Hijikata b. (5) Eubanks 7-6(4) 7-6(2) (4) Etcheverry bye Galan b. Paire 7-6(13) 6-4 (WC) Mmoh vs Varillas Michelsen vs ...