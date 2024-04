Svizzera | valanga vicino a Zermatt | tre morti Gravemente ferito un ventenne – Le immagini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Tre persone sono morte e un’altra è rimasta ferita in unanei pressi di, in. Il distaccamento nevoso è avvenuto poco dopo le 14 di lunedì 1 aprile nella zona fuoripista di Riffelberg, sulle alture del comune elvetico. Per cercare recuperarli sono state dispiegate notevoli risorse di soccorso, compresi i mezzi aerei, ha comunicato un portavoce della Polizia cantonale vallesana in serata. Tra le vittime c’è uno sciatore americano di 15 anni. Gli altri duesono un uomo e una donna per i quali sono in corso le procedure di identificazione. Una quarta persona travolta dalla massa nevosa – uno svizzero di 20 anni – è rimastaferita ed è stata portata in ospedale con l’elicottero. Forti nevicate e venti molto forti avevano spinto le autorità locali ad allertare sul ...