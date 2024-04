Svezia | amichevole con la Serbia per omaggiare Ibrahimovic

(Di martedì 2 aprile 2024) La Nazionale svedese giocherà una partitacontro laperZlatan. L’ex attaccante del Milan, che si è ritirato dal calcio giocato lo scorso anno, verrà ricordato dal proprio club nazionale. La partita è prevista per l’8 giugno e si terrà alla Friends Arena di Stoccolma, come annunciato dal profilo ufficiale della squadra. SportFace.

Ibrahimovic sarà celebrato dalla Svezia: amichevole contro la Serbia per festeggiare il rossonero - Ibrahimovic sarà celebrato anche dalla Svezia. Dopo la passerella d’onore contro l’Hellas Verona, con cui il Milan aveva celebrato Zlatan, l’ex attaccante sarà festeggiato anche dalla sua nazionale.milannews24

Svezia e Serbia in campo per Ibra: a giugno in programma un'amichevole - Si giocherà sabato 8 giugno 2024 alla Friends Arena' di Solna alle ore 18:00. Una giornata dedicata ad Ibracadabra ma soprattutto una partita in cui, quasi certamente, e conoscendo il soggetto in ...gianlucadimarzio

Ibrahimovic, amichevole Svezia-Serbia per rendere omaggio a Zlatan l'8 giugno - A quasi un anno dall'addio al calcio giocato, la Svezia renderà omaggio a Ibrahimovic, suo miglior marcatore di sempre. L'occasione per celebrare le sue gesta sarà l'amichevole contro la Serbia in ...sport.sky