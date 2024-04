Svelato il trucchetto di Raimo | le provocazioni antifasciste fatte solo per pubblicizzare il libro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 aprile 2024) Ha fatto tutto peril suodi imminente uscita:ildi Cristian, l’intellettuale caro ai centri sociali, onnipresente nei talk show coi suoi deliri da post-sessantottino. I suoi ruggiti da leoncino da tastiera contro la destra, il pericolo fascista e le altre vecchie litanie? Erano tutti finalizzati a promuovere, con una banalissima strategia da “guerrilla marketing”, la sua ultima “opera”. LEGGI ANCHEaccende la miccia e poi si lamenta per lo striscione offensivo dei laziali: "Maiale, quanno te pare", piogge di critiche sul web: "Non è degno di insegnare", "Il vero nazista è lui" A Pasquetta, la sorpresa di, in uno scarno annuncio su X delfresco di stampa ...