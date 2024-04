Supplenze docenti | interpelli A037 e A042

(Di martedì 2 aprile 2024) Anche quest'anno le scuole cercano itramite. Specie per alcune classi di concorso gli istituti fanno fatica a trovare i supplenti. Gli avvisi vengono solitamente pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo .

Manca poco all'avvio dell'aggiornamento delle GPS docenti 2024 . Siamo in attesa dell'ordinanza ministeriale che stabilirà l'apertura della finestra per presentare le domande. L'articolo Domanda GPS ... (orizzontescuola)

Il docente di ruolo ha facoltà di accettare Supplenze al 30/06 o al 31/08 solo su posto intero. Quali preferenze esprimere nella domanda per ottenere Supplenze da GPS? L'articolo Supplenze docenti ... (orizzontescuola)

Graduatorie GPS 2024, possono presentare domanda anche i docenti di ruolo - A rispondere Chiara Cozzetto, segretaria nazionale Anief. “Sì, i docenti di ruolo possono iscriversi nelle GPS, ma non possono accettare Supplenze per la classe di concorso in cui sono di ruolo“, ...orizzontescuola

Precedenza assoluta ai docenti con specializzazione nelle Supplenze di sostegno: in arrivo la norma di legge - Nella giornata del 26 marzo 2024, in CdM, è stato approvato il Decreto Semplificazioni, che avrà importanti ricadute anche sul sostegno agli alunni con disabilità e sulla loro continuità didattica. Il ...tecnicadellascuola

Il giudice del lavoro di Avezzano riconosce a tre insegnanti precari il diritto a fruire della carta elettronica del docente - Con una previsione normativa del giugno 2023, il c.d. “decreto salva infrazioni”, il Ministero dell’istruzione ha esteso il diritto al bonus anche al personale docente con Supplenze annuali (contratto ...terremarsicane