«Suppa Street Food» | nuovo format innovativo e gustoso

La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia - B ergamo, città in fermento dopo l’anno come capitale della cultura, ha accolto con entusiasmo il nuovo format di ristorazione «Suppa», inaugurato il 20 gennaio in via Zambonate. Non un ristorante, ma ...ecodibergamo

The 30 funniest movie lines ever - When President Merkin Muffley—played by the legendary Peter Sellers—delivers the classic line: “Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room!” in 1964’s Dr. Strangelove, it hits so ...msn