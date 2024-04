Superenalotto | Lotto e 10eLotto oggi | combinazione e numeri vincenti di martedì 2 aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Milano, 2, con in palio un jackpot da 83 milioni e 800mila euro è caccia grossa al 6 anche questa sera, I giocatori lombardi però non si possono lamentare visto che nell’estrazione di sabato 30 marzo, un milanese ha centrato 2 punti 4SS e 4 punti 4 portandosi a casa 112.328,52 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Milano, presso il punto di vendita Sisal La Pentola d’Oro di via Quarenghi. Vincite importanti in Lombardia anche ale 10e. Ma seguite in diretta con noi l’estrazione deidi. Articolo in aggiornamentovincente Articolo in aggiornamento Le quote Articolo in aggiornamento ...