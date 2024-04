Superbonus | corsa contro il tempo per comunicare le cessioni del credito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 aprile 2024 – Con l'ultimo decreto emanato dal consiglio dei ministri, è stata eliminata la cosiddetta remissione in bonis, ovvero la possibilità, fino al 15 ottobre 2024, di inviare, da parte del contribuente, la comunicazione relativa alla cessione delo allo sconto in fattura all'Agenzia delle entrate per accedere ai bonus edilizi, previo pagamento di una sanzione. Il termine ultimo per caricare i documenti e indicare dunque la propria scelta di aver optato per la cessione delo lo sconto in fattura è infatti giovedì 4 aprile 2024. La comunicazione viene fatta da chi beneficia della detrazione prevista in caso di interventi rientranti nelo negli altri bonus edilizi o dai professionisti che rilasciano il visto di conformità, quali commercialisti e consulenti del lavoro. Operai edili al lavoro ...