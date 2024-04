(Di martedì 2 aprile 2024)inper ilcon l’approvazione del nuovo decreto da parte del Consiglio dei ministri: dallo stop alla cessione del credito alla sanzione di 10.000 euro, passando per il blocco alla compensazione in caso di debiti con lo Stato. Il punto sue aliquote Sono diverse leper ilnel

Roma, 27 marzo 2024 – Stop a ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito, via la remissione in bonis. Preoccupato per i “gravi effetti sulla finanza pubblica”, il ministro dell'Economia ... (quotidiano)

Superbonus 2024: dalle scadenze in calendario alle novità in arrivo - Novità in arrivo per il Superbonus con l’approvazione del nuovo decreto da parte del Consiglio dei ministri: dallo stop alla cessione del credito alla sanzione di 10.000 euro, passando per il blocco a ...adnkronos

Fisco, bonus ai dipendenti di mille euro per accelerare il Pnrr. Obiettivo: caccia agli evasori - La norma è spuntata un po’ a sorpresa nel decreto taglia-incentivi, il provvedimento approvato nell’ultimo consiglio dei ministri che ha messo fine allo sconto in fattura per ...ilgazzettino

Cna Sicilia “Stretta del Governo sul Superbonus è duro colpo per le imprese” - “L’ennesima stretta del governo sulle agevolazioni legate al Superbonus è un duro colpo per le imprese, soprattutto nella nostra regione, dove il comparto delle costruzioni, che dà una forte ...canicattiweb