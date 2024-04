Sulla Ferrari distrutta in autostrada a Ivrea c’era un dj kosovaro | con lui una donna ancora sconosciuta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 aprile 2024) Era di Hysni Qestaj laGtc4dopo l’incidente avvenuto nella tarda mattinata di Pasqua vicino ad Alice Castello,bretella-Santhià. L’uomo, 40 anni, viveva a Villeneuve in Svizzera, un comune di 5.500 abitanti del Canton Vaud. Nelle ore precedenti allo schianto, Qestaj, noto dj kossovaro, era stato impegnato in un club del Vallese. A confermare la sua identità è stato il fratello, che ieri 1 aprile ha fornito nuovi dettagli agli agenti della polizia stradale che indagano sull’incidente. L’altra vittima Assieme a Qestaj a bordo dellauna, che non è stataidentificata. La moglie del dj, invece, si trovava in Kosovo assieme ai figli di 11 e 14 anni. La procura di ...