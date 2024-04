Stupro di Palermo | Asia ripiomba nell’incubo | sequestrata e minacciata dal suo aguzzino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 aprile 2024) Nel cuore della notte a, un episodio di violenza straziante ha riaperto ferite mai rimarginate perVitale, giovane vittima di unocollettivo lo scorso estate. La ventenne, insieme al fidanzato, è stata assalita in piazza Ballarò, subendo un sequestro di persona e minacce di morte in una sequenza di eventi che sembrano tratti da un incubo. La coppia è stata sorpresa da un’auto da cui è sceso S., già noto alle forze dell’ordine per episodi di violenza sessuale collegati al caso dial Foro Italico. Contrariamente ai sette aggressori già detenuti, questo individuo è emerso da deposizioni successive, indicato per abusi precedenti. La serata si è trasformata in un orrore quando S., armato e accompagnato dalla madre, ha costrettoa seguirli nella loro abitazione, dove la ...