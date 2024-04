Stroppa non cerca scuse | Occasione persa Colpa nostra | dobbiamo essere più concreti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Così Giovanni, tecnico della Cremonese, ha commentato la sconfitta casalinga contro la FeralpiSalò che complica la corsa dei grigiorosi verso la serie A: "Per il risultato c’è tanto rammarico. Purtroppo produciamo tanto senzazzare. Cosa posso dire a una squadra che crea così tanto e non porta a casa i punti? Di credere in quello che fa senza demoralizzarsi. Abbiamo perso un’per tornare secondi e cancellare l’episodio di Bolzano. Anche il pareggio mi avrebbe dato fastidio, figuratevi la sconfitta" conclude. M.R.