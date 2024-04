“Strategie e strumenti per la sicurezza stradale nella mobilità” | intervengono Piantedosi e Schillaci

(Di martedì 2 aprile 2024) ROMA – Mercoledì 3 aprile, alle ore 10, presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolgerà il convegno “per la”. Interverranno il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli, il ministro dell’Interno, Matteo, e il ministro della Salute, Orazio(foto). L’appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv. L'articolo L'Opinionista.

Borsa Milano: il petrolio ai massimi da 5 mesi spinge Eni e Saipem - Investing.com – La giornata di Borsa è condizionata dagli eventi geopolitici. In testa al FTSE MIB oggi ci sono i titoli petroliferi, spinti dai prezzi del petrolio che tocca i massimi da 5 mesi. In ...it.investing

Telefonata di presentazione dei risultati: Helius Medical Technologies illustra la strategia per i rimborsi - Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) ha discusso i suoi sforzi strategici per garantire il rimborso del suo dispositivo di stimolazione portatile di neuromodulazione (PoNS) e ottenere ...it.investing