Strage in montagna | valanga seppellisce tre persone

(Di martedì 2 aprile 2024) Zermatt, rinomata località sciistica e alpinistica della Svizzera, è stata teatro di una tragedia che ha scosso la comunità il 1° aprile: unaha strappato alla vita tree ne ha ferita un’altra. La polizia cantonale del Vallese ha confermato l’accaduto, dichiarando concluse le operazioni di ricerca. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in una zona fuoripista di Riffelberg, sulle alture di Zermatt. Nonostante le immediate e massicce operazioni di soccorso, avviate con il supporto di mezzi aerei, le speranze di trovare sopravvissuti si sono presto affievolite. Questa tragedia segue l’allerta emessa dalle autorità locali riguardo un forte rischio valanghe nella regione, alimentato dalle recenti forti nevicate e dai venti intensi. Un rapporto del 27 marzo aveva già messo in luce la pericolosità della stagione invernale in corso, ...