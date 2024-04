Strage di Altavilla Milicia, Antonella comprava i prodotti di Sabrina Fina: "Le avevano proposto di venderli" - Antonella Salamone assumeva i prodotti dietetici di Sabrina Fina, parla una testimone sulla Strage di Altavilla Milicia ...notizie.virgilio

La Strage di Altavilla, il difensore di Barreca insiste: va riportato in carcere a Palermo - Giovanni Barreca non ha ancora parlato con il suo avvocato, Giancarlo Barracato (nella foto), dopo il trasferimento nel carcere di Enna. Come aveva anticipato il Giornale di Sicilia domenica, la direz ...mondopalermo

Strage di Altavilla, Barreca trasferito dal carcere: ha provato un esorcismo su un detenuto - Giovanni Barreca è in carcere per la Strage di Altavilla: è stato trasferito in un'altra prigione per un tentativo di esorcismo ...notizie