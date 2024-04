Strage di Altavilla | Barreca trasferito nel carcere di Enna | avrebbe provato a fare esorcismo su un detenuto

La 17enne scampata al massacro della sua famiglia ad Altavilla Milicia è stata ascoltata nuovamente dagli inquirenti nelle scorse ore e avrebbe conferma to quanto già raccontato in precedenza, ... (fanpage)

Avrebbe conferma to tutto e aggiunto ulteriori dettagli, destinati a dare spunti investigativi importanti. Stiamo parlando della 17enne scampata al massacro della sua famiglia, avvenuto nel febbraio ... (thesocialpost)

Giovanni Barreca è stato trasferito in un nuovo carcere , ma l'avvocato protesta. La figlia 17enne ha svelato nuovi dettagli sulla Strage di Altavilla (notizie.virgilio)

Strage Altavilla, trasferimento urgente per Barreca/ Spostato nel carcere di Enna, l’avvocato protesta - Strage di Altavilla, Giovanni Barreca trasferito nel carcere di Enna dal Pagliarelli di Palermo per "motivi di sicurezza": legale protesta su misura urgente ...ilsussidiario

Strage Altavilla, nuove rivelazioni su Antonella - Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...libero

Strage di Altavilla: la figlia di Barreca conferma la partecipazione ai riti di "liberazione"... - Conferma di aver partecipato ai riti di liberazione della sua famiglia dal demonio, sta bene e non è pentita. E' stata interrogata per sei ore dalla procuratrice del Tribunale dei minori di Palermo Cl ...tp24