Storytel novità di aprile 2024 | dal nuovo podcast di Giulia Valentina a ‘Il problema dei tre corpi’

(Di martedì 2 aprile 2024) Per gli appassionati di audiolibri,è la prima piattaforma europea a vantare un cataologo di oltre 600 titoli che ogni mese si aggiorna con le ultime. Persaranno disponibili in esclusiva all’ascolto Mr e Mrs American Pie, letto daPollani; Labirinti (ilcapolavoro del re del thriller francese Franck Thilliez, autore da nove milioni di copie vendute), letto da Riccardo Mei; Nata per te – Storia di Alba raccontata fra noi di Luca Mercadante e Luca Trapanese (letto dall’autore Luca Trapanese e Andrea Lubrano); Lo scudo del principe, il primo volume della serie fantasy firmata dall’autrice di Shadowhunters Cassandra Claire e letto da Martina Levato; Tutto brucia di Juan Gomez-Jurado (letto da Elena Scalet); Cose mai successe,il ...

Luca Ravenna torna a grande richiesta a Firenze: Le novità non finiscono qui: dopo il comedy album "568" in formato vinile autografato, e il podcast ... Luca Ravenna è anche lettore di audiolibri: disponibile in esclusiva su Storytel dal 27 febbraio "...

Libri true crime: un viaggio tra i classici e le novità ispirate da podcast e serie: ... La Piena di Matteo Caccia e Mauro Pescio per Audible e Il caso non è chiuso di Carmelo Abate per Storytel , mentre nel frattempo si moltiplicavano le cosiddette storytelling companies , fra cui oggi ...