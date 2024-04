Stile al quadrato | classifica delle coppie di vip più cool di sempre

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 aprile 2024) Sono passate alla storia per le loro love story da favola (anche se a volte finite in malo modo), ma lefashion di cui parliamo in quest’articolo sono diventate famose anche per un’altra cosa: il loro innegabile senso dello. C’è chi si è fatto notare per i look coordinati e chi invece ha preferito giocare su contrasti. Sta di fatto che questefashion hanno creato hype ad ogni loro apparizione, sia nelle occasioni ufficiali, ma forse ancora di più in quelle informali. Ecco di seguito, lepiùdi ieri e di oggi. GUARDA LE FOTO Lepiù fashion di tutti i tempi Elvis e ...