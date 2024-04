Stasera in tv | “Fatima” con Harvey Keitel e Sonia Braga su Rai 1

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 2 aprile 2024) Introduzione a “”: Marco Pontecorvo presenta un nuovo film sull’avvincente storia di tre giovani pastori portoghesi che affermarono di aver assistito all’apparizione della Madonna nel 1917. Dietro le quinte: Coprodotto da Stati Uniti e Portogallo, Marco Pontecorvo, noto per i suoi lavori come “L’oro di Scampia” e “Tempo instabile with Probable Clearings”, dirige questa avvincente narrazione. Sceneggiatura collaborativa: Pontecorvo collabora con Valerio D’Annunzio e Barbara Nicolosi per dare vita alla sceneggiatura di “”, approfondendone gli eventi storici e il significato spirituale. Riunione di stelle: Joaquim de Almeida e Joao D’vila si ritrovano sullo schermo dopo la loro precedente collaborazione nel film TV del 1997 “”, aggiungendo profondità al ritratto di personaggi profondamente ...