Spoleto | Carla Bruni al Festival dei Due Mondi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024)(Perugia), 2 aprile 2024 –sarà ospite «straordinaria» della prossima edizione deldei Duedidove sarà interprete di un concerto alTteatro Romano venerdì 5 luglio alle 22. Ripercorrerà i suoi più grandi successi musicali a partire dalla canzone che ha segnato l'inizio della sua carriera: "Quelqu'un m'a dit. Secondo gli organizzatori della rassegna umbra i raffinati arrangiamenti mettono in luce «quella voce morbida e quella sensibilità poetica che hanno portato il Guardian a definirla la first lady del jazz-pop»., nata in una famiglia di artisti, fin da piccola ha mostrato un particolare interesse per la musica dedicandosi allo studio della chitarra e alla scrittura di canzoni. È stata poi una ...