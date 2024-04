Spider-Man 4 | Sam Raimi tornerà in casa Marvel per un nuovo film?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 2 aprile 2024) Samha risposto alle voci di un suo ipotetico ritorno allaper la regia di-Man 4, sequel di-Man: No Way Home, targatoStudios/Sony. Rifacendosi alle voci online che lo vorrebbero alla guida del progetto, il regista ha dichiarato: “Beh, non ne ho ancora sentito parlare – l’ho letto, ma in realtà non ci sto ancora lavorando“, specificando che non ha parlato con Toby Maguire e non pensa che il rumour diventerà realtà, pur essendo in buoni rapporti conha messo in dubbio la logica secondo cui lae la Columbia sarebbero tornate da lui per un altrosull’Uomo Ragno, quando hanno già avuto così tanto successo con la Trilogia dello-Man di Tom Holland nel ...