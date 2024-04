Spari contro i compagni di scuola | morto un 12enne in Finlandia

(Di martedì 2 aprile 2024) Èuno dei ragazzini rimasti coinvolti in una sparatoria in unaelementare a Vantaa, alla periferia di Helsinki, in. Tutti i ragazzi del caso, compreso quello che ha sparato e che è stato fermato, sono 12enni. LaViertola a Vantaa, la quarta città più grande della, ha circa 800 alunni e 90 dipendenti. La frequentano ragazzini tra i sette e i quindici anni. I genitori degli alunni hanno raccontato che la sparatoria è avvenuta in un'aula. Un testimone ha riferito al giornale Iltalehti che glisono riecheggiati anche nel cortile della: «All'inizio non capivo che fosse un'arma. Poi si è sentito un urlo terribile e i bambini hanno attraversato di corsa il cortile». La polizia ha spiegato che il ragazzino autore ...

