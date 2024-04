Sparatoria in una scuola | tre minorenni coinvolti | fermato un 12enne

(Di martedì 2 aprile 2024) Tre dodicenni sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. La polizia è intervenuta alle 9.08 (ora locale). Il responsabile è statoe preso in custodia dagli agenti.in unain Finlandia Paura questa mattina nella città di Vantaa, in Finlandia, a pochi chilometri da Helsinki. La Polizia è intervenuta in risposta a una. Tre dodicenni sono rimasti feriti. L’allarme è partito all’apertura dell’orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ora italiana. La polizia è sul posto, lo riportano diversi media finlandesi. La polizia haun, sospettato di essere l’autore della. L’adolescente è stato preso in custodia dagli agenti per essere interrogato. su Il Corriere della Città.

