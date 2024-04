Sparatoria in una scuola in Finlandia | arrestato un uomo

Il pranzo di Pasqua si è trasformato in una scena di violenza e dolore a Nashville, negli Stati Uniti, dove un uomo ha aperto il fuoco in un ristorante, uccide ndo una persona e ferendone altre sei. ... (thesocialpost)

Roma, 2 aprile 2024 - sparatoria questa mattina in una scuola in Finlandia . È successo nella città di Vantaa, il responsabile è stato fermato ma ci sono vittime. Lo ha riferito la polizia che ha ... (quotidiano)

Sparatoria in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki situata nel sud della Finlandia. Lo riportano i media locali, precisando che ci sarebbero feriti a seguito dell'episodio. L'articolo ... (orizzontescuola)

Le sparatorie a Carbonara e Sannicandro, l'omicidio di Lello Capriati a Torre a Mare: drammatico week end di sangue nel Barese - Il lungo ponte di Pasqua è stato segnato da una serie di inquietanti episodi criminali che hanno portato al ferimento di 3 persone e alla morte del nipote del boss di Bari Vecchia ...baritoday