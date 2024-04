Spal | uniti fino alla meta Quattro gare alla salvezza Il messaggio di Tacopina è anche in ottica futura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Agiornate dfine di una stagione che laha il dovere di concludere il 28 aprile sul campo dell’Olbia, i biancazzurri restano appena sopra la linea di galleggiamento. A +2 sull’Ancona, +3 sulla Recanatese, +4 sulla Vis Pesaro e +12 sulle ultime della classe Fermana e Olbia, coi sardi però che hanno disputato una gara in meno. La vittoria ottenuta in casa col Rimini un paio di settimane fa pareva aver virtualmente chiuso il discorso, tanto che in molti avevano iniziato a guardare con attenzione e curiosità la distanza che separava Antenucci e compagni dzona playoff. Invece nel trittico successivo la squadra di Di Carlo ha racimolato appena due punticini, utili soltanto a non ripiombare in zona playout. Occorre farsene una ragione: la ...