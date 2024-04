Sos furti nei vivai | Viviamo nella paura | servono più controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Pistoia, 2 aprile 2024 – I tre arresti ufficializzati nei giorni scorsi dai Carabinieri al termine del lavoro portato avanti, per mesi, su tutto il territorio da parte del Nucleo Investigativo di Pistoia, hanno messo in evidenza, ancora una volta di più, la problematica ampiamente diffusapiana deinei. E di quanto sia difficile fare i conti, per isti, con le razzie di migliaia di esemplari coltivati nei campi che, di colpo, spariscono in una notte. Soprattutto gli aceri sono quelli presi di mira, quando ancora sono abbastanza piccoli: di episodi se ne sono registrati tanti fra Ramini, Piuvica, Agliana, Badia a Pacciana. Una situazione che, al netto di aver individuato questi responsabili, continua ad essere decisamente ‘esplosiva’. «Nel nostro settore c’è molta preoccupazione con diversi ...